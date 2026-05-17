後龍好望角6萬株野百合綻放 錯過再等2年

好望角6萬株野百合綻放，後龍鎮長謝清輝呼籲民眾把握賞花機會。（記者彭健禮攝）

苗栗縣後龍鎮公所在好望角風景區推動野百合復育有成，目前已達六萬株，每逢五月花季，藍天、白雲、海景與盛開野百合交織成季節限定美景。不過，因該處即將展開「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」，屆時將封閉，公所呼籲遊客把握賞花機會，錯過今年就要再等兩年。

海丘之心工程將進場施作 屆時封閉

「野百合」為台灣特有的百合屬植物，早年遍布全島，但隨人為開發、採摘等行為，數量逐漸減少。後龍鎮長謝清輝於三年前上任後，於好望角風景區推動復育，數量逐年增加，今年已達六萬株。

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不過，苗栗縣政府推動海線觀光建設，以白沙屯拱天宮媽祖文化及好望角遊憩區為核心的「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」已舉辦開工典禮，工程範圍包含好望角觀景平台及停車場，規劃近期封閉施工。

後龍鎮公所考量野百合月底將盛開，若立即封閉相當可惜，與縣府協調後，延至六月廿一日進場施工。由於工程預計需七百卅個日曆天完工，公所呼籲民眾把握今年賞花機會。

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