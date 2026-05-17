為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    後龍好望角6萬株野百合綻放 錯過再等2年

    2026/05/17 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    好望角6萬株野百合綻放，後龍鎮長謝清輝呼籲民眾把握賞花機會。（記者彭健禮攝）

    好望角6萬株野百合綻放，後龍鎮長謝清輝呼籲民眾把握賞花機會。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣後龍鎮公所在好望角風景區推動野百合復育有成，目前已達六萬株，每逢五月花季，藍天、白雲、海景與盛開野百合交織成季節限定美景。不過，因該處即將展開「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」，屆時將封閉，公所呼籲遊客把握賞花機會，錯過今年就要再等兩年。

    海丘之心工程將進場施作 屆時封閉

    「野百合」為台灣特有的百合屬植物，早年遍布全島，但隨人為開發、採摘等行為，數量逐漸減少。後龍鎮長謝清輝於三年前上任後，於好望角風景區推動復育，數量逐年增加，今年已達六萬株。

    不過，苗栗縣政府推動海線觀光建設，以白沙屯拱天宮媽祖文化及好望角遊憩區為核心的「好望角海丘之心暨百年過港隧道觀光整備統包工程」已舉辦開工典禮，工程範圍包含好望角觀景平台及停車場，規劃近期封閉施工。

    後龍鎮公所考量野百合月底將盛開，若立即封閉相當可惜，與縣府協調後，延至六月廿一日進場施工。由於工程預計需七百卅個日曆天完工，公所呼籲民眾把握今年賞花機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播