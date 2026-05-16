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    首頁 > 生活

    桃市公車司機荒 議員促調薪留人

    2026/05/16 05:30 記者謝武雄／桃園報導

    桃園市的公車「司機荒」嚴重，議員凌濤昨於議會市政總質詢時表示，「薪水太低、留不住人」是主要原因，桃市公車司機平均薪資只有六萬五千元，不僅比雙北市低，連新竹都不如，雖然市府提出受訓及就業方案，仍沒辦法留住司機，建議調高到七萬元，才有助改善司機荒並提升營運品質。

    市府︰客運合理營運成本將調高

    市府交通局長張新福答詢說，客運業「合理營運成本」兩年調整一次，合理營運成本是指客運業者車輛每行駛一公里所需的合理花費，是依照通行費、站場租金、油價、物價、薪資等十八項成本進行精算，上次檢討由四十五．八八一元，調高為五十二．七九五元，調幅約十五％，今年七月又將調整，希望能反映這兩年物價波動情形，因此落在六十至六十一元間，將送「市區汽車客運審議委員會」審查通過後公布實施。

    另，合理營運成本調高後，「合理載客運價」也會隨著調升，這是指基本里程（桃園市為八公里）票價，目前為廿五元，但市府核定的基本里程全票為十八元，差額七元要由市府補貼，以保障業者營運及駕駛員薪資，據悉，新的合理載客運價可能落在廿九元上下。

    交通局公共運輸科長林宗漢表示，為解決司機荒，交通局針對路線進行優化，開設大量「桃小巴」路線，使司機所需名額九六〇人降至八六〇人，現有八二〇人，缺額四十人。

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