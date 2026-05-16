《接八德交流道》大溪新闢聯絡道 建大橋跨大漢溪

配合八德交流道，大溪聯絡道路工程，桃市府擬興建大溪第三座跨溪大橋，斜張橋設計將成為地標，圖為示意圖。（工務局提供）

48億蓋不對稱斜張橋 將成觀光新地標 明年7月開工 2030年底完工

高速公路局辦理國道三號八德交流道新建工程，去年第四季取得用地，預計今年下半年發包動工，交流道位置在國三約五十七公里處，將增設聯絡道銜接八德區豐德路及大溪區大鶯路，議員陳治文、李柏坊都關注交通建設進展，陳治文昨更在議會市政總質詢時說，八德交流道延伸大漢溪兩岸，市府籌建聯絡道路跨越大漢溪的第三座大橋，預計二〇三〇年底完工，建議新橋設計將汽、機車與行人分流，提高交通安全性。

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議員建議 新橋汽、機車與行人分流

工務局長汪在宙答詢表示，聯絡道路大漢溪跨橋的主體與銜接台三線，正辦理用地取得與都市計畫變更，新跨橋將採不對稱的斜張橋設計，兼具地標、觀光功能，初估經費四十八億元，預計明年七月開工、二〇三〇年底完工。

至於左岸道路工程，汪說，現處用地取得階段，公有地九十八％，私有地二％，市府已辦公聽會聽取地主意見，細部設計完成後將上網招標，經費約四億一千萬元，預計明年九月開工、二〇二九年底完工。

聯絡道從左岸越溪到右岸 銜接台3線

汪在宙還說，聯絡道路原規劃將大鶯路拓寬，但沿線需要徵收拆除的民房過多，實行有困難，所以規劃新闢大漢溪左岸道路，起自大鶯路一〇二〇巷，往西南延伸至中庄調整池西南側約五〇〇公尺既有水防道路，全長二三一〇公尺，到底後轉入跨溪大橋連接到大漢溪右岸道路，最後到達台三線信義路，全長一三五四公尺，距離康莊路與信義路等五岔路口僅三公里。

陳治文表示，武嶺橋塞車嚴重，市府規劃興建第三座橋，可銜接國道三號，讓下八德交流道的車流更順暢，縮短老城區民眾通勤時間，但她提醒，相關道路、橋梁在河川治理線周邊交織複雜，主責單位適用不同法規，左岸道路須新闢，並銜接市轄水防道路，市府應跨局處整合提出計畫並加強管理。

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