海巡東港艦下水 安平級巡防艦全到位

海委會海巡署最後一艘安平級六百噸巡防艦「東港艦」昨天下水。（記者洪臣宏攝）

海委會海巡署最後一艘安平級六百噸巡防艦「東港艦」昨天下水，船舷兩側「TAIWAN」等字體變大，提高辨識，特地邀請屏東縣長周春米擲瓶祈福，海委會主委管碧玲預告，明年東港「第一鮪」將由東港艦噴水慶祝。

「六百噸級巡防艦第十二艘CG—六一五命名下水典禮」在中信造船高鼎廠舉行，因應新造艦艇以屏東東港命名，邀請周春米與東港區漁會幹部見證。「東港艦」將配置於東部地區機動海巡隊。

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管碧玲表示，政府自二〇一八年啟動「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」，規劃十年建造一百四十一艘各型艦船艇，總噸位達三萬三二二〇噸，「東港艦」下水象徵國艦國造的重要里程碑；「東港艦」平時可執行海域治安、護漁、救生救難及緊急馳援等任務，也能依平戰轉換機制銜接整體防衛體系。中信造船集團董事長韓碧祥說，合約雖是六百噸級巡防艦艇，但中信做到七百噸，性能更強大。

安平級巡防艦採雙船體設計，備具高船長約六十五公尺、船寬約十四．八公尺，最高航速達四十節，續航力二千浬；武器系統配有一門鎮海火箭彈武器系統、一門（雙管）二〇機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，包括雄二、雄三飛彈發射基座。

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