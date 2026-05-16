高市無照駕駛今年取締1.6萬人次 65歲以上最多

道路安全講習制度今年擴大納入無照駕駛行為。 （記者陳文嬋攝）

達3300人次居各年齡層之冠 研判大多法治觀念薄弱

高雄市今年一月至五月十一日取締無照駕駛達一．六萬餘人次，以六十五歲以上長輩三三〇〇人次最多，今年道安講習新制納入無照駕駛行為，未依規定上課將加重處分，家中若有長者，要勸導勿無照上路。

請繼續往下閱讀...

鳳山區逾2500人次 各行政區最多

高雄今年一月至五月十一日無照駕駛有一．六萬餘人次，前三名年齡層以六十五歲以上長輩三三〇〇人次最多，其次為四十一至五〇歲二千七百餘人次、五十一至六〇歲二千四百餘人次，未滿十八歲以下八百餘人次、十八至二十四歲一千七百餘人次；數據顯示無照駕駛以年長者居多，而非年輕族群。

無照駕駛前三名行政區與人口數成正比，以鳳山區二千五百餘人次最多，占總人數一成六；其次依序為三民區、仁武區；警方研判長輩無照駕駛大多心存僥倖、嫌考照麻煩、貪圖方便、法治觀念薄弱。

今年無照駕駛事故發生一千一百餘件，造成八人死亡、一千餘人受傷，其中六十五歲以上長輩肇事三百餘件，造成三人死亡、三百餘人受傷。

警方並提醒，無照駕駛的機車駕駛人最重可開罰三．六萬元、汽車駕駛人最重可開罰六萬元，並當場扣車以及車牌，並吊扣駕照一至二年及汽機車牌照三個月。

今年起未依規參加道安講習 加重處分

此外，今年道路安全講習新制納入無照駕駛行為，除了原有罰鍰之外，違規人須完成系統化課程，未依規定參加者將依法加重處分。

高雄區監理所表示，違規人未依規定期限內上課，將加罰一八〇〇元，逾期六個月以上仍不參加者，再禁止考領駕照六個月。

高雄市警方取締無照駕駛，以65歲以上長輩3300人次最多。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法