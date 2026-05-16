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    首頁 > 生活

    香蕉假莖變織品 蕉研所打造取纖機

    2026/05/16 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    多樣化的香蕉纖維織品。（記者羅欣貞攝）

    多樣化的香蕉纖維織品。（記者羅欣貞攝）

    香蕉假莖在香蕉採收後往往被棄置，但若抽取出纖維就是優良的織品原料，農糧署輔導台灣香蕉研究所與屏東科技大學，攜手打造首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，原型機已開始運作，取出的纖維可做成衣服、襪子、布料等織品，剩餘渣料也可製成可分解的水果套袋、塑膠袋等；蕉研所將打造更輕巧的取纖機，直接載運到田間幫農民將假莖上機直接取纖。

    農糧署表示，台灣香蕉收穫面積一．四萬公頃以上，蕉農採收香蕉後，往往留下大量的香蕉假莖副產物，過去常被視為廢棄物，然而香蕉假莖富含可循環利用且深具減碳效益的天然纖維，為建立香蕉假莖循環利用模式，該署與蕉研所合作開發田間栽培管理模式及假莖省工採收方法，並輔導設置首座區域型香蕉假莖自動化取纖循環場，透過自動化取纖設備，能快速且穩定生產高品質的香蕉纖維。

    台灣香蕉研究所長李文立指出，香蕉假莖透過自動化取纖設備取得的纖維雖然只有一％，但取纖作業剩餘的渣料，已有特定技術將其乾燥、研磨後製成可生物分解產品，如農膜、水果套袋、塑膠袋、蛋盒及緩衝包材等，是可取代塑膠製品的明日之星。

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