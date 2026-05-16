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    首頁 > 生活

    屏東拒檳新招 潮州土狗任反檳大使

    2026/05/16 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣政府衛生局推出拒檳新招，邀請屏東囝仔潮州土狗擔任「反檳大使」。（「潮州土狗」提供）

    屏東縣政府衛生局推出拒檳新招，邀請屏東囝仔潮州土狗擔任「反檳大使」。（「潮州土狗」提供）

    「五十摳A檳榔嘴紅紅！」，屏東縣政府衛生局推出拒檳新招，邀請屏東囝仔潮州土狗擔任「反檳大使」，用嘻哈音樂配上超洗腦旋律，把「拒檳」的觀念唱進青少年腦袋裡，影片近日曝光，在社群平台暴紅。

    拍攝影片強化青少年檳榔防治觀念

    縣府衛生局表示，為將檳榔防治觀念打入青少年社群，強化健康識能，特別邀請在青少年具高知名度、且出生屏東在地來義鄉的藝人潮州土狗，協助拍攝拒檳宣導影片，希望用音樂與創意拉近與年輕世代的距離。

    衛生局指出，歌詞內容發想因潮州土狗曾創作「50元的檳榔」歌曲，與拒檳議題具有一定連結，以「反轉創意」的概念，請他重新詮釋「拒檳」態度，透過年輕人熟悉的饒舌文化與短影音方式，結合拒檳理念與年輕流行元素，把健康觀念用更貼近生活的方式傳播。

    依據統計，屏東縣十八歲以上人口嚼檳榔比率，男性「最近六個月內曾嚼食檳榔」約佔十四．九％；女性現嚼率約佔二．五％。

    從二〇二四年至今年五月十三日止，全縣口腔癌篩檢人數三萬六千多人，發現口腔癌前病變兩百九十人、確診口腔癌一百三十三人。

    衛生局持續推動口腔癌防治與拒檳宣導，並結合醫療院所與社區篩檢、衛教，提升民眾對口腔健康重視。

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