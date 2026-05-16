推動嘉義文史觀光 議員建議串聯王得祿墓園

王得祿墓園相當廣闊，有「台灣第一名墓」之稱。（記者林宜樟攝）

國定古蹟應加強管理 王泥塑神尊報導 吸引愛好歷史文化人士到嘉義巡禮

嘉義縣新港鄉溪北六興宮今年建廟滿二百年之際，為清代台灣籍官員官位最高的太子太保王得祿將軍製作泥塑神尊日前開光安座，引發地方熱議。縣議員林秀琴昨天建議縣府規劃串聯國定古蹟王得祿墓園等相關歷史景點，推展文史觀光。文史工作者陳俊哲也說，王得祿相關文化點遍布嘉義地區，值得民眾走訪，重拾台灣歷史。

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清代水師名將 與台灣淵源深厚

地方耆老說，王得祿出身於當今太保市，「太保」之所以叫做「太保」，相傳就是因為有王得祿的關係。他是清代水師名將，曾協助平定林爽文事件，擊潰朱濆、蔡牽等海盜勢力，並於第一次鴉片戰爭期間協防澎湖，與台灣早年發展史淵源深厚。

林秀琴說，日前媒體報導王得祿將軍泥塑神尊，吸引愛好歷史文化人士到嘉義古蹟巡禮。王得祿墓園位於六腳鄉雙涵村，附近有故宮南院及台積電嘉科廠區，不過墓園廣闊荒蕪，建議縣府加強管理，串聯與王得祿相關歷史景點，推動文史觀光。

縣府文化觀光局回應說，王得祿墓園由文化部文資局管理，文觀局協助管理單位王得祿後代祭祀公業法人向文資局提報日常管理維護計畫；管理單位聘請清潔人員除草，因墓地勢較低窪，周圍為農田，有時農田肥料及雨水會流到墓園，導致容易生長雜草，會輔導管理單位加強維管。

太保王氏家廟文化點 值得走訪

陳俊哲說，台灣所知受王得祿贈匾的廟宇，分布台灣南、北部及外島，其中嘉義地區為數不少，包括太保鎮福宮「滄海永奠」、新港奉天宮「聖慈母德」、溪北六興宮「水德增光」、朴子配天宮「聖神光化」及嘉義城隍廟「道宏化育」等，說明王得祿匾額對寺廟有相當重大意義；太保王氏家廟及王得祿父親王必敬墓園猶如「絲線吊銅鐘」風水穴位地理，皆值得走訪。

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