雲林表演廳優化 下半年推48檔表演

雲林表演廳優化完工，下半年有48檔表演，場場精彩可期。（記者黃淑莉攝）

雲林表演廳場館升級優化工程完工，縣府文化觀光處昨天公布下半年表演節目，共計有四十八檔節目，涵蓋戲劇、舞蹈、歌仔戲、兒童劇、偶戲與民歌演唱等多元類型，演出團隊有春河劇團、韓國舞台劇、唐美雲歌仔戲團、果陀劇團及霹靂布袋戲等知名團隊，讓鄉親不用到外縣市就能欣賞到精彩表演。

涵蓋戲劇、舞蹈等多元節目 場場精彩

雲林縣表演廳繼二〇二二年斥資整建後，今年上半年再加強防水工程等整修，同時增設字幕機及設備優化，其中最受矚目是斥資數百萬元購置德國頂級手工鋼琴貝希斯坦（C.Bechstein），加上原有史坦威鋼琴名琴，成為國內唯一有雙名琴的藝文場館。

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縣府文觀處昨天開箱百年名琴也公布今年下半年度精彩表演節目，雲林縣長張麗善指出，雲林已不再是文化沙漠，這幾年在縣府藝術扎根及推廣下，雲林各級學校學生在藝文方面表現亮眼，縣內也有很多優秀表演團隊打響名氣，為吸引更多國際表演團隊來雲林演出。

文觀處長謝明璇表示，雲林表演廳下半年演出團隊有春河劇團、韓國舞台劇、唐美雲歌仔戲團、果陀劇團、霹靂布袋戲、FOCASA馬戲團、風神寶寶兒童劇團等，還有縣內的傑出表演團隊，共計有四十八檔節目，場場精彩。

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