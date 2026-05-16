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    首頁 > 生活

    台南芒果蒸熱啟動 首批13噸銷紐、韓

    2026/05/16 05:30 記者吳俊鋒／台南報導
    玉井廠啟動愛文芒果外銷的蒸熱處理，工作人員忙著裝箱、出貨。（記者吳俊鋒攝）

    玉井廠啟動愛文芒果外銷的蒸熱處理，工作人員忙著裝箱、出貨。（記者吳俊鋒攝）

    台南芒果產量增加，力拚外銷，有「夏日紅寶石」稱譽的愛文芒果最受歡迎，出口訂單不斷湧至，玉井蒸熱廠提前展開運作，首批一口氣到貨十三公噸，處理、裝箱後，直送紐西蘭、韓國。

    有市府官股經營的南瀛農產國際行銷公司，持續扮演推動愛文芒果出口的關鍵角色，總經理余清永表示，玉井廠持續擴充蒸熱機，處理量能全台之冠，且過程幾無耗損，最高單一年度完成逾七百公噸，在設備精進後，良率再提升，更確保供貨品質。

    余清永強調，市長黃偉哲帶頭開拓台南農產品外銷通路，在芒果仍未套袋時，貿易商就已陸續預約，比起往年，玉井蒸熱廠今年提前約一週啟動，處理訂單需求，團隊人員忙碌不已。

    外銷日本市場方面，余清永說，檢疫官已進駐台南，採驗報告即將出爐，順利的話，近日內有機會輸往當地，第一批預定兩噸，同樣會視供貨進度，展開蒸熱處理，並依照訂單時程，持續追加。

    首航的三噸將送至紐西蘭，搭飛機直達，其餘十公噸海運銷往南韓，目前外銷果收購價每公斤逼近一五〇元，保障農民收益。

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