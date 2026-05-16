展現城市文化 台南授證6傑出演藝團隊

台南市今年度「傑出演藝團隊」昨日在台南文化中心舉行授證典禮。（記者洪瑞琴攝）

肯定各具特色 推出多元與創新表演藝術 並厚植城市文化實力

台南市今年度「傑出演藝團隊」揭曉，昨由市長黃偉哲為六組優秀團隊授證，透過公開表揚，肯定團隊長年深耕表演藝術的努力，也展現台南厚植城市文化實力。

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台日樂團聯演 深化國際藝術交流

入選團隊各具特色，創作能量豐沛，並規劃推出多項亮點計畫，從科技應用、國際交流到在地文化轉譯，全面展現台南表演藝術的多元面貌與創新動能。其中，「雞屎藤舞蹈劇場」將結合科技藝術與歷史敘事，以台灣日治時期女性畫家為靈感，發展跨域舞蹈作品，嘗試在肢體與影像之間開展新的敘事語彙。

「台灣藝術家交響樂團」攜手日本熊本九州RENTARO室內樂團，展開跨國聯演，深化國際藝術交流，拓展台灣音樂能見度。

「風乎舞雩舞團」將推動跨國共創舞蹈匯演，透過不同文化背景的藝術家合作，激盪出更多元的創作火花；「暴羅WALK漫才合作社」持續拓展漫才的劇場化可能，讓喜劇表演走出傳統形式，發展更具敘事性與舞台感的作品。

阿伯樂戲工場 引領感受故事流動

「阿伯樂戲工場」則結合台灣文學與古蹟場域，打造沉浸式劇場體驗，引領觀眾在歷史空間中感受故事流動；「韋瓦笛室內樂團」以長笛重奏融合肢體表現，打破音樂演出的既定形式，帶來嶄新的感官體驗。

黃偉哲表示，台南擁有深厚文化底蘊，讓人「走路有風」，是城市重要的驕傲來源，而傑出演藝團隊正是「優秀中的優秀」。他強調，評選過程嚴謹，不僅支持長期耕耘的成熟團隊，也著重培養具潛力的新生代創作者，呈現出台南在文化發展上兼容傳承與創新的多元樣貌。

肩負培育文化人才 優化藝文環境

文化局說，「傑出演藝團隊」不僅是項補助機制，更肩負培育文化人才、優化藝文環境的重要任務。除提供經費支持外，也積極媒合團隊參與各類大型節慶與藝文活動，拓展演出舞台與觀眾群。今年更首度導入「共創平台」機制，透過專家輔導與跨域交流，協助團隊優化創作與製作流程，讓台南藝文多元且具國際視野。

「阿伯樂戲工場」結合台灣文學與古蹟場域，打造歷史感舞台體驗。 （阿伯樂戲工場提供）

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