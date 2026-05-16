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    首頁 > 生活

    南投客家藍野餐音樂會今登場 藝人嗨唱

    2026/05/16 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投客家藍野餐音樂會，5月16日於中興新村親情公園舉行。（資料照）

    南投客家藍野餐音樂會，5月16日於中興新村親情公園舉行。（資料照）

    二〇二六南投縣Hakka嘉年華系列活動重頭戲「客家藍野餐音樂會」，今（十六日）下午四點於中興新村親情公園登場，邀請金曲歌王羅時豐、客語創作歌手柔米（Zoomie）與陳瑋儒、王喬尹、陳孟蕎等藝人接力演出，並結合野餐與多項互動體驗，打造充滿客家文化魅力的戶外音樂盛會。

    南投縣文化局指出，此次活動以「共下Chill聽客」為主軸，透過音樂與生活結合，讓民眾以最輕鬆的方式親近客家文化，現場規劃特色市集、型染DIY體驗及客語闖關活動，並可以四九九元加購「食客美好野餐限定組合」，內容包含客製折疊購物推車、市集抵用券、客家特色酸柑茶及在地小點心等，數量有限，售完為止。

    此外並規劃摸彩活動，民眾只要出示追蹤「南投縣客家發展所」臉書粉絲專頁的畫面，即可獲得摸彩券，獎品包含iPhone17以及電動腳踏車等多項好禮，另穿著藍染元素服飾或配件，還可加碼兌換限量好禮。

    文化局表示，六月十三日及七月十一日，也將分別舉辦客語歌唱比賽與客家兒童劇演出，邀請民眾走入南投，感受客庄文化魅力。

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