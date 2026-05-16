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    首頁 > 生活

    被質疑垃圾處理無方 盧秀燕嗆議員「怪市民嗎」

    2026/05/16 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    議員不滿台中市長盧秀燕反質詢，怒批她是「牽拖王」、「甩鍋王」。 （記者蘇孟娟攝）

    議員不滿台中市長盧秀燕反質詢，怒批她是「牽拖王」、「甩鍋王」。 （記者蘇孟娟攝）

    多名台中市議員昨質疑台中市長盧秀燕垃圾、廚餘去化不力，中央在台中蓋的社宅大火，盧秀燕第一時間也推中央蓋的，避談台中工安監督不力，引起盧秀燕接連反質詢，先稱「垃圾是市民製造的」、「議員在怪市民嗎」；稱社宅大火案已開罰中央，更狂問「議員反對開罰嗎」、「你在包庇中央嗎」，讓議員痛斥根本是「甩鍋王」、「牽拖王」。

    議員批盧甩鍋王、牽拖王

    議員張芬郁指出，盧秀燕執政七年半，重大事故連環爆，台中垃圾廚餘去化不力加速市民對市府失去信心，議員蕭隆澤追問盧，台中市垃圾量有沒有增加，盧秀燕稱台中人口增加垃圾就會增加，反問蕭隆澤「垃圾是市民製造的，在怪市民嗎」。

    議員陳淑華不滿痛批，台中目前大里有垃圾山、文山有太空包、水湳經貿園區有廢棄物，連捷運龍井機廠都是垃圾地，盧秀燕垃圾處理無方，竟把垃圾量增加責任推給市民，還反指責議員怪市民，根本抹黑造謠、轉移焦點。

    市議員陳俞融批評，盧任內發生連串重大工安，市府危機管控失靈，中央的社宅工地失火，盧秀燕第一時間也是卸責中央蓋的，質疑市府若無管理責任如何重罰中央五百萬。

    不料盧秀燕怒問，「議員反對開罰嗎」、「你在包庇中央嗎」，引發眾人不滿，痛斥她只會「把議員沒講的話塞到議員嘴巴」，是「牽拖王」、「雙標燕」。

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