台中海線十大建設延宕 議員批盧秀燕擺爛

台中市議員楊典忠（左）質疑市長盧秀燕八年任期，海線十大建設擺爛到底。 （記者蘇孟娟攝）

敬老愛心卡使用率不如市區 海線被放生 市府︰持續推動均衡區域發展

台中市長盧秀燕任期倒數計時，台中市議員楊典忠、施志昌、林祈烽等人，十五日盤點包括海線鐵路雙軌化、台中機場門戶計畫等海線十大重要建設，不是進度緩慢就是整個大延宕，恐怕都要拖到下一任市長才可望完成，挨批擺爛徹底；另海線從交通、國民運動中心等資源遠不如市區，大甲、大安及外埔地區光敬老愛心卡使用率均大不如市區，連搭計程車的使用點數均不及市區一半，海線民眾根本被盧市府放生；市府則表示，持續推動均衡區域發展。

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進度慢 恐拖到下任市長才完成

楊典忠指出，盧秀燕八年任期即將屆滿，海線十大建設卻仍看不到盡頭，包括海線鐵路雙軌化仍停留在交通部綜合規劃、公設保留地跨區重劃可行性文件尚未送交內政部、台中機場門戶計畫區段徵收公益性評估仍未完成，清水眷村修復再利用第二期工程進度僅約三成，還發生文資建築被拆，牛罵頭遺址申請國定遺址遭退回後進度停滯，南山截水溝第三期遲未動工，捷運藍線海線段第一標已流標兩次。

至於機場捷運可行性評估卡在行政院審查、機場捷運延伸清水改中運量捷運的可行性研究發包近一年，連期中報告都尚未完成，高美濕地公共廁所工程開工一個月進度僅約一％。

施志昌也拆解敬老愛心卡長輩平均每年用在搭公車數據，西屯區使用五一七點，大甲僅一八八點、外埔一六〇點，大安僅九十七點；計程車部分，西屯區平均用三八二點，大甲、大安、外埔則分別僅有五十四點、七十九點與一二二點，甚至三區加總後比西屯區還少；更別提捷運根本未到海線。

公車班次少 沒捷運沒運動中心

施志昌批評，海線距離遠公車班次少，計程車進入偏鄉意願低，而且沒有捷運也沒有運動中心，西屯區有超過二萬六千多人用敬老卡去運動中心運動，但甲安埔三區的使用人數均僅有幾百人，甲安埔地區相關資源大不如市區，海線老人根本被放生。

三人均表示，盧秀燕上任快八年，海線重大建設進度明顯不如市區，讓海線民眾產生強烈相對剝奪感。

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