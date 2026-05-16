長照3.0基金充裕 不考慮開辦長照保險

長照司長祝健芳說，長照3.0期間應不會開辦長照保險。圖為長照3.0據點裡長者一起做健康操。（資料照）

台灣已邁入超高齡化社會，維持高齡長者生活與所需的照護資源迫在眉睫，衛福部長期照顧司司長祝健芳表示，佈建長照資源是政府的重要任務，長照基金規模已達二千三百多億元，其收入來自民眾稅收，運作仍有餘裕，因此長照三．〇期間應不會開辦長照保險。

長照司長祝健芳：稅收制讓基金規模累積達2300億

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祝健芳說明，目前長照基金來自於民眾稅收，其中以房地合一稅為最大宗財源，其次是遺產稅、贈與稅等，長照司編列今明兩年的預算時，評估收支還有餘裕，仍屬穩定充足。

祝健芳表示，長照一．〇時期為國民黨執政，曾規劃推動長照保險，希望待保險開辦再擴大長照服務，當時長照資源只有四十九．五億元，進入長照二．〇後，民進黨定調採取稅收為主做法，長照基金累積迄今規模已達二千三百多億。

祝健芳指出，長照保險作為社會保險制度，其收入不能應用於佈建資源，僅能用於要保人的實務給付，且從日本推行介護保險後，長照政策相關支出所使用的公務預算與保險收入比例來看，公務預算占比已超過保險收入，顯示依靠保險來應對長照需求問題並非解方。

因此，祝健芳強調，現階段佈建長照資源、提供政策誘因是政府的重要任務，此類工作需由公務預算支應，長照三．〇期間仍會維持以稅收為主體做法，暫不考慮開辦長照保險。

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