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    首頁 > 生活

    國中會考今登場 東台灣防局部大雨

    2026/05/16 05:30 記者吳亮儀、花孟璟、林曉雲／綜合報導
    東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨引起大水回灌部落。（民眾提供）

    東富村瑪達娜溪進入花蓮溪匯流口，因為內水排出花蓮溪速度太慢，強降雨引起大水回灌部落。（民眾提供）

    昨天雨炸花蓮，台九線崇德隧道北口上方邊坡土石流急沖而下，道路一度封閉；光復鄉去年土石流重災區佛祖街、東富村阿陶莫部落民宅也淹水。國中會考今天登場，水氣稍微減少，但東半部沿海地區仍有局部大雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫陣雨，午後南部及新竹以南山區有局部短暫雷陣雨，提醒考生別忘攜帶雨具。

    馬祖、雲嘉南清晨有霧

    氣象署預報員鄭傑仁表示，近日溫度的變化不大，但今天清晨馬祖及雲林到台南地區有局部霧或低雲影響能見度，請清晨出門的用路人注意。

    國中教育會考今日登場，全國十八萬餘名考生將分別在十八個考區、二三一個考場應試。全國試務會提醒，在考試說明期間，考生若提前翻閱試題本、提前作答，或考試結束鐘聲響起後仍持續作答，經監試人員制止後才停止者，五科將記該科違規二點，寫作測驗則扣一級分。

    全國試務會表示，歷年違規事項中，以攜帶非應試用品、提前翻閱試題本及考後持續作答最為常見，請考生特別留意。

    此外，考試期間不得隨身攜帶非應試用品，包括行動電話、智慧手錶、智慧手環、智慧眼鏡、電子辭典、計算機、多媒體播放器及具有通訊、錄影、照相、發聲功能的裝置。

    試務會強調，即使未使用或未發出聲響，只要攜帶在身上，都可能被認定違規，五科記該科違規二點，寫作測驗扣一級分。

    花蓮昨天強降雨，光復鄉阿陶莫部落水淹民宅。（民眾提供）

    花蓮昨天強降雨，光復鄉阿陶莫部落水淹民宅。（民眾提供）

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