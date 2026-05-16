為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    剴剴案社工判刑2年 量刑太輕北檢上訴

    2026/05/16 05:30 記者劉詠韻／台北報導
    男童剴剴遭保母姊妹虐死，涉案兒福聯盟社工陳尚潔因涉偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐情事遭起訴。（資料照）

    男童剴剴遭保母姊妹虐死，涉案兒福聯盟社工陳尚潔因涉偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐情事遭起訴。（資料照）

    男童剴剴遭保母姊妹虐死，兒福聯盟社工陳尚潔因涉偽造訪視紀錄、未依規定通報兒虐情事遭起訴，一審依過失致死罪判刑二年，偽造文書部分則獲判無罪。台北地檢署昨已針對偽造文書無罪，以及過失致死量刑過輕部分，向台北地方法院提起上訴。

    二〇二三年八月間，剴剴外婆透過兒福聯盟媒介，將剴剴交由保母劉彩萱照顧，未料不到三個月，剴剴即遭凌虐致死。後續劉彩萱、劉若琳姊妹被依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴，高等法院二審分別判處無期徒刑及十八年有期徒刑。案件審理期間，剴剴親友質疑社工陳尚潔長期訪查不實、造假紀錄，致剴剴錯失黃金救援時機。

    北檢調查，剴剴死亡後，陳尚潔為規避責任、掩飾訪視不實情事，於二〇二三年十二月廿四日剴剴送醫急救時，向急診護理師謊稱剴剴主要照顧者為外婆；另因擔憂訪視疏失曝光，與兒福聯盟總督導等人成立「剴剴小天使」群組，指示暫勿通知外婆，以規避並延滯檢方調查。

    起訴書也提到，陳女事後持續增補、修改工作紀錄，將其與保母劉彩萱之對話內容補入紀錄中，並加註「保母表示…」等字樣，同時記載「護理師告知剴剴死因為溢奶」等不實內容。

    檢方認為，陳女相關作為隔絕家屬對剴剴的關切，致未能及時發現受虐情形，與死亡結果具有因果關係，且犯後態度不佳、狡辯飾詞，毫無悔意，建請法院從重量刑。

    不認未做過的事 社工否認犯行

    全案於今年二月廿六日辯論終結，陳尚潔當庭表示，雖檢察官曾勸其認罪以爭取減刑或緩刑，但她強調無法承認未曾做過的事，直至最後仍否認犯行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播