車城後灣借殼復育寄居蟹 遭大規模盜捕

後灣地區的寄居蟹10年前曾面臨嚴重的「無家可歸」危機，只能住瓶蓋。 （邱郁文教授提供）

擁有豐富陸蟹、寄居蟹生態的屏東車城鄉後灣村，近日保育團隊巡查時發現海岸林內遍布數十個以「炒米糠」為誘餌的陷阱，每一個坑洞內塞滿上百隻受困的寄居蟹，保育人員當場撤掉陷阱並緊急通報；墾管處表示，盜捕者多半來自外地，捕捉後運往市區販售，但寄居蟹「帶回家也養不活」，呼籲民眾抵制，切勿購買。

炒米糠誘餌 上百隻搶食無法脫困

後灣地區因鄰近海域且環境優良，是陸蟹與寄居蟹重要棲地；然而，保育志工日前在海岸林中，發現有人利用寄居蟹喜愛米糠香味的習性，將炒過的米糠放置在自然坑洞中作為誘餌，現場粗估有二十五至三十個陷阱，每個陷阱都吸引數十至上百隻寄居蟹聚集搶食而無法脫困，密集程度令人怵目驚心，嚴重威脅在地生態平衡。

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「好不容易救回來的生態，不容被隨意踐踏！」當地資深志工指出，因人為撿拾及棲地破壞等因素，後灣地區的寄居蟹曾面臨「無家可歸」危機，過去僅有一％能住在正常的殼中，不少寄居蟹揹著瓶蓋、塑膠罐等垃圾生活，還有高達九成五的寄居蟹只能擠在非洲大蝸牛殼內，畫面讓人看了心酸。

各界捐殼救回來的生態 恐又被毀

近年來，當地居民與各界發起「捐鳳螺、蠑螺殼」的復育行動，讓生態逐漸回穩，沒想到這份成果竟成為不法份子的覬覦目標。

針對這起大規模盜捕案件，墾丁國家公園管理處表示，已要求保七總隊第八大隊加強巡邏，雖然寄居蟹目前不屬於野生動物保育法規定的保育類動物，但後灣屬於國家公園管轄範圍，「國家公園法」第十三條第二項規定，禁止騷擾、虐待、獵殺野生動物、採摘標本、垂釣等行為，任意捕捉寄居蟹已觸法，最高可處罰鍰三千元。

保育人員表示，被抓走的寄居蟹往往因為環境不適、缺乏換殼空間，在市區販售不久後便會死亡，淪為拋棄式寵物。沒有買賣就沒有傷害，遊客若在市區見到販賣寄居蟹的攤商，應主動檢舉並拒絕購買，才能從源頭切斷盜捕歪風，守護珍貴的國境之南海岸線。

↑墾丁國家公園寄居蟹遭大規模盜捕。（後灣志工提供）

墾丁國家公園寄居蟹遭大規模盜捕，志工破壞陷阱。（後灣志工提供）

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