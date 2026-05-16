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    首頁 > 生活

    北市賣新北聯開宅 苗博雅︰應暫緩

    2026/05/16 05:30 記者何玉華、黃子暘、翁聿煌／綜合報導

    台北市長蔣萬安昨到市議會專案報告指出，北市今年編列追加預算約四十億元，價購聯開宅五處一五三戶做「幸福住宅」；但台北市議員苗博雅表示「為德不卒」，捷運局今年仍打算賣聯開宅，其中有六百五十戶在新北市，很多都是適合年輕婚育家庭住的小坪數，要求市府暫緩處置，交由下一任的新北市長決定。蔣萬安回應，會跟新北市政府洽談。

    苗︰交由下一任新北市長決定

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，捷運聯開案具高度交通便利性，非常適合做社宅，若當選市長，將與台北市溝通。國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，若李四川當選市長，會以市民權益為最優先考量，與台北市溝通。

    苗博雅昨表示，捷運聯開宅是很好的社宅房源，不該隨便賣掉。市府今年雖然追加四十億要價購聯開宅，但新北從套房到一、二、三、四房型都要賣掉，共六百五十戶、二七二億元，包括蘆洲的希望城市、三重的潤泰CITY PARK、中和高中的心禾匯。「你有問過新北市政府要不要？」蔣萬表示「有問過」；苗博雅再問「新北市政府說他們不要，是不是？」蔣萬安表示「對」。

    苗博雅要求蔣萬安不要急著處分，應給新市長決定的機會，要求暫停處分。蔣萬安表示，會再跟新北洽詢。

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