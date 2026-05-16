無菸城市 北市6月底前第一階段試辦

台北市推動「無菸城市」，圖為西門商圈吸菸室。（記者塗建榮攝）

將增8處負壓式吸菸室 明年編列至少1億元

台北市長蔣萬安一月宣布推動「無菸城市」，「擠牙膏式」的公布配套措施被外界質疑不夠完善，議員何孟樺昨再度追問具體時程及經費規劃，蔣萬安終於鬆口表示，六月底前完成第一階段試辦，將增八處負壓式吸菸室，明年擬編至少一億元經費。此外，市府擬進一步推動迪化街商圈、心中山商圈成無菸商圈。

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何孟樺︰進度緩慢 政策不夠完善

何孟樺質詢時批評蔣萬安「好大喜功」，一月宣稱會在年底完成無菸城市，如今又說是第一階段並逐步規劃，至今只有西門商圈、心中山線形公園、行一停車場五座負壓式吸菸室，以及「一橫一縱」的信義路與敦化南北路沿途共十八處綠籬式吸菸區，進度緩慢，連推動經費、時程都說不出來，顯示政策不夠完善。

蔣萬安解釋，突破法規限制率先設置全國首座負壓式吸菸室，還有十二區示範里，第一階段至六月卅日止，後續規劃要看設置成效，七月後會再選出熱區。副市長林奕華補充說，六月底前將再增八處負壓式吸菸室。

一座負壓吸菸室150萬 綠籬式10至20萬

在何孟樺追問下，蔣萬安說明，一座負壓式吸菸室約一五〇萬元、綠籬式吸菸區約十萬元至廿萬元，今年動用第二預備金，明年編列至 少一億元。新增八處負壓式吸菸室地點初步選在交通節點或商圈，如台北車站、松山車站與南港車站周邊、雙連站與迪化街，還有第二條「一橫一縱」可能落在仁愛路與復興南、北路上。

北車、松山、南港車站 擬增吸菸室

據了解，「迪化街商圈」也將成為常態性無菸商圈，禁菸範圍擬東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路二三九巷）、北至民生西路所圍平面區域，不含邊界的騎樓並於永昌街中段設置負壓式吸菸室。心中山商圈也朝常態性無菸商圈方向推動，擬在公園內、赤峰街再各設置一處負壓式吸菸室。

吸菸有害健康

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