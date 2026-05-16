聯醫曾爆偷拍 議員︰市府連醫院都管不好

台北市議員簡舒培昨質詢台北市長蔣萬安，指二〇二五年北市聯合醫院曾發生偷拍案，聯醫處理避重就輕，質疑市府連聯醫都沒有要求好，如何管理北市其他診所？蔣萬安回應，即刻要求聯醫訂定更嚴謹的SOP與懲戒規範。聯醫補充，病人隱私均依衛福部規範及院內病人隱私維護SOP辦理，持續辦理同仁教育訓練。

蔣萬安︰要求聯醫訂更嚴謹SOP

簡舒培指出，二〇二五年聯醫仁愛院區發生醫檢師在女病患拍X光片的時候偷拍，病患當下很驚恐，第一時間反映制止醫檢師，與護理長一起檢視醫檢師手機相簿未發現，要求近一步檢視手機的垃圾桶查看是否已經刪除，卻被以隱私為由拒絕；最終，女病患報警，醫檢師也在警局認罪偷拍。

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簡舒培說，醫檢師被解僱後，因認罪只被輕判三個月可易科罰金，並得緩刑；聯醫事後訂定維護隱私規範，但內容避重就輕，應該要訂定相關檢查SOP；且聯醫從二〇二二至二〇二六年間發生六起偷拍事件，僅一起醫師被移付懲戒。質疑北市府連聯醫都管不好，怎麼要求其他診所？

蔣萬安表示，偷拍事件不能接受，即刻要求衛生局與聯醫訂定更嚴謹的SOP規範，也會調整移送懲戒的相關標準。

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