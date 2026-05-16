《涉針孔偷拍》醫美3店勒令停業 北市府挨轟慢半拍

光澤診所忠孝店侵害病人隱私，裁罰五十萬。（翻攝光澤診所忠孝店臉書）

愛爾麗2分店共罰125萬 光澤忠孝店50萬 林亮君質疑稽查覆蓋率低

連鎖醫美診所「愛爾麗」在本月一日被吹哨者揭露疑涉針孔偷拍，檢警啟動調查後，案情如雪球般擴大。昨台北市議員洪婉臻等在議會質詢台北市長蔣萬安，過了兩週，市府竟尚未做出裁罰，砲轟慢半拍；議員林亮君也質疑市府反針孔偵測稽查偷拍覆蓋率低，蔣萬安都回覆依司法程序處置，另「文不對題」跳針頻嗆中央至今未做實名制從源頭管控。不過，衛生局先後兩度宣布，確認業者嚴重侵害病人隱私，開罰愛爾麗大安忠孝店、松江南京店共一二五萬元，光澤診所忠孝店五十萬元，勒令三家業者即刻停業六個月。

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洪婉臻︰中央要求從重量處 市府無視

洪婉臻昨質詢蔣萬安指出，距離吹哨者揭露事件已兩週，醫美偷拍受害者群組內超過兩千人，高雄市政府前一天就勒令業者停業，台南也公布合格的醫美診所，北市卻還沒有動作，全市約有兩百多家醫美診所，去年稽查紀錄只有三份，還是業者自主繳交的「完全合格」，「打十八大板都不夠！」

中央八日至十一日連發四份公文要求從重量處，市府視而不見還老是牽拖中央，「好的都是你台北市，壞的都是中央，選你做市長要做什麼？市長可以退駕、不要再演了！」

林亮君也說，二〇二四年起持續要求提升「台北市公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」位階至自治條例，但市府稽核方式鬆散、覆蓋率太低，以衛生局所轄四九五〇家，僅稽核卅三家、覆蓋率〇．七％，且都是書面審核、非現地稽核，蔣萬安應對偷拍零容忍的成績單感到羞愧。

蔣萬安︰源頭管理是最有效的解決

蔣萬安在洪婉臻追問下說出，十四日晚間到新北地方檢察署觀看涉偷拍影像並確認，將勒令停業；面對兩位議員的質疑，蔣萬安也動氣回批，均稱「源頭管理」是最有效的解決之道，去年六月就發函請中央修法以實名制購買隱藏式針孔攝影設備，被置之不理，如今才說要積極研議補破網，反嗆民進黨政府一年來做了什麼？民進黨籍議員可以去跟民進黨籍的總統反映。

簡舒培︰引進第三方單位協助稽查

簡舒培批評，蔣萬安的六大措施搞錯重點，源頭管理不能取代稽查量能，地方稽查才是真正關鍵，問題是北市府的稽查制度與量能不足，蔣萬安應全面檢討針孔稽查制度，研議引進第三方專業單位協助稽查，用民間力量補足量能缺口。

衛生局先於下午以愛爾麗大安忠孝店、松江南京店違反「醫療法」，各開罰最高五十萬元且停業六個月；大安忠孝店另擅立收費項目，再罰最高廿五萬元，合計一二五萬元。晚間又宣布，另對光澤診所忠孝店開罰五十萬元，同樣勒令停業六個月。

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