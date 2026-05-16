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    首頁 > 生活

    蘇巧慧提家庭照顧政見育兒護老 李四川喊蓋國家影視中心2期

    2026/05/16 05:30 記者黃子暘、翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川參加黨部座談會。（記者翁聿煌攝）

    國民黨新北市長參選人李四川參加黨部座談會。（記者翁聿煌攝）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨再推出「三大家庭照顧政見」，主軸為「力挺照顧者、育兒全方位、貼心顧長輩」。國民黨新北市長參選人李四川昨與里長座談，承諾目前土地閒置的國家影視中心二期計畫，如果中央不蓋，當選後會把土地收回來，新北自己來蓋。

    蘇巧慧針對照顧服務員、教保服務人員及保母，將加發夜間、緊急及困難照顧津貼，並補助職業照顧者進修，也會獎勵企業提供友善家庭措施，補助獎勵金最高一百萬元。

    蘇巧慧說，未來她除了擴大新生兒篩檢補助，對有早期療育需求的家庭，也將補助醫事人員進入社區公有空間服務，並主動媒合企業「組隊設托」，並提供前三年虧損補助。

    蘇巧慧指出，她將擴大補助「獨居老人智慧救援裝置」及失智症AI篩檢，入住住宿式長照機構的長輩，每年補助從十八萬元提升至廿四萬元，並增加夜間緊急住宿量能。

    李四川出席新莊區黨部座談會，並與五十多位在地里長深入交流。針對交通建設，李四川再次重申雙北卅分鐘生活圈願景，在淡江大橋通車後，將繼續推動輕軌連結八里、淡水，串聯到林口、五股，並加速推動環狀線北環段，連接新莊、五股、蘆洲到士林、劍南路一帶，提升通勤便利性；他也承諾，一定會興建蘆社大橋，改善塞車問題，並透過交通帶動產業，從北士科串聯至蘆洲、五股、板橋、土城，打造新北AI產業廊帶。

    新北市長參選人蘇巧慧出席珍愛教育基金會「五一五國際家庭日 珍愛一家人」活動。 （記者黃子暘攝）

    新北市長參選人蘇巧慧出席珍愛教育基金會「五一五國際家庭日 珍愛一家人」活動。 （記者黃子暘攝）

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