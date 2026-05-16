北市要賣新北捷運聯開宅 蘇巧慧、李四川盼溝通

北市捷運局今年打算出售在新北市的六百五十戶聯開宅，台北市議員昨天要求北市府暫緩處置，其中包含位於中和的聯開宅「心禾匯」。（記者翁聿煌攝）

議員認應由下任新北市長決定 新北市府︰財源有限難承購 可包租代管當社宅

台北市捷運局今年打算出售在新北市的六百五十戶聯開宅，其中不乏套房或小坪數的房型，很適合年輕的婚育家庭居住，台北市議員苗博雅昨要求台北市府暫緩處置，應交由下一任的新北市長蘇巧慧或李四川決定。台北市長蔣萬安承諾會跟新北市政府洽談。新北市城鄉發展局表示，財源有限承購有難度，若北市有意願出租，可透過包租代管方式作為社會住宅。

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650戶聯開宅 適合婚育家庭

民進黨新北市長參選人蘇巧慧認為，捷運聯開案具高度交通便利性，不是鄰近捷運站，就是直接與捷運站共構，非常適合做社宅，但相關資產屬於台北市府或北捷，新北市無法決定其用途，如她當選新北市長，將從居住正義、交通建設與財務負擔等多方面與台北市溝通。

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室表示，這幾處捷運聯開宅產權屬於台北市政府，若李四川當選新北市長，會以新北市民權益為最優先考量，與台北市進行溝通，確保新北市的住宅政策、財務狀況及城市發展都能穩健前行。

蔣萬安昨天台北市議會專案報告，北市府要編列追加預算約四十億元，價購聯開宅一五三戶做「幸福住宅」。

蔣萬安︰會再跟新北洽談

苗博雅認為雙北的居住問題需要聯合治理的思維一起處理，台北市的聯開宅是很好的社宅房源，很適合蔣萬安強調給婚育家庭的「幸福住宅」，還要追加四十億要價購聯開宅，但為德不卒，卻要賣掉新北市六百五十戶、不管坪數大小的聯開宅，從套房到一、二、三、四房型都要賣掉，價值二七二億元，其中很多地點都很適合年輕的婚育家庭居住，包括蘆洲的希望城市、三重的潤泰CITY PARK、中和高中的心禾匯。

苗博雅繼續追問是否問過新北市政府要不要？蔣萬表示有問過，新北市不要。

苗博雅要求蔣萬安不要急著處分新北市境內的六百五十戶聯開宅，她認為，蘇巧慧、李四川都有機會當選新北市長，應該給他們決定的機會，要求先暫停處分。蔣萬安表示，會再跟新北洽談。

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