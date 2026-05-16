「基隆400」靜悄悄 謝國樑稱明年再編預算挨批

基隆市和平島曾進行大規模考古，挖掘西班牙時期的教堂。（資料照）

二〇二六年是西班牙人登陸基隆的四百年，但基隆四〇〇相關紀念活動卻靜悄悄，基隆市長謝國樑說二〇二七年再編預算辦理，被議員質疑辦基隆四〇一紀念活動？荒腔走板。基隆市文化觀光局局長江亭玫說，「因統籌分配款減少縮減基隆四〇〇活動，文觀局將結合局處、民間企業，辦理更多藝文活動，宣傳城市美好」。

議員質疑辦基隆401嗎？荒腔走板

西班牙人一六二六年登陸基隆，在雞籠社寮島（現今的基隆和平島）建立聖薩爾瓦多城。一六二四年荷蘭人到台南，建造熱蘭遮城，台南市政府在二〇二四年熱鬧舉辦台南四〇〇活動，反觀基隆四〇〇卻靜悄悄，很多人不知道。

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議員陳冠羽在謝國樑施政總檢討時批評，基市長承諾財政改善時會把去年縮減的建設項目追加執行，今年追加中央補助十八億元，還是看不到被刪減的項目。

謝國樑允諾，來年會編列相關預算，陳冠羽質疑說，難道要辦基隆四〇一年活動嗎？謝國樑表示，會請文化觀光局評估適不適合，引起許多民眾熱議。

民進黨議員吳驊珈說，文化觀光局追加基隆塔招商、大型沈浸式投影及光影互動展規劃等多項預算，就是沒看到基隆四〇〇紀念活動預算。

議員張之豪說，今年是西班牙人登陸基隆四百年，但基隆市政府不僅預算與活動規劃失能，連最核心的和平島諸聖教堂遺址工程進度也僅十六％，荒謬變成「基隆四〇一」。四年來，謝市府的文化觀光政策，交出了一張白卷。

文觀局︰下週有愛嶼搖滾音樂會

江亭玫受訪時說，當初因為統籌分配款卡關，影響基隆四〇〇相關活動預算籌編；文化觀光局結合跨局處及民間企業辦理基隆四〇〇活動，包括下週愛嶼搖滾音樂會，九月及十月還有兩場大型活動，會陸續宣傳。

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