花蓮鯉魚潭天鵝船復業 6/10前完成檢驗

花蓮縣鯉魚潭天鵝船春節發生事故後停止營業，業者叫苦。（記者花孟璟攝）

花蓮縣鯉魚潭今年春節假期因天鵝船翻覆造成九歲童身亡，業者被交通部觀光署花東縱谷風景區管理處勒令停業，十一日經過中央地方協商終於露出曙光。縣府觀光處昨表示，預計下月十日前完成全部天鵝船檢驗，縣府將協助送件給縱管處，目標是六月恢復營業以迎接暑假觀光人潮。

春節翻覆事故 勒令停業

針對鯉魚潭天鵝船何時恢復營運，壽豐鄉出身的縣議員林品仰抨擊，船隻業者幾個月無法做生意，一直以來卻等不到縣府觀光處的協助，請觀光處趕快提出振興方案協助業者而不是放任其自生自滅，讓鯉魚潭商圈面臨遊客斷崖下跌。

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縣府觀光處長余明勳表示，十一日包括花東縱谷國家風景區管理處、交通部航港局、花蓮縣政府及業者協調，確認鯉魚潭依據水域遊憩活動管理辦法由縱管處負責；至於業者天鵝船採自主管理，協調後由航港局訂出適合無動力天鵝船的檢驗標準，委託高雄造船技師公會協助驗船，一百四十三艘船預估六月十日完成檢驗，資料將由縣府協助送縱管處審查，希望六月就能恢復營業。

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