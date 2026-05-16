宜蘭增30億做社福？議員反諷發錢更好

財劃法修正，宜蘭縣概估可增加三十億元；縣議員陳文昌說，某縣長參選人要把錢花光，全部投入社福支出，這樣適當嗎？那可不可以普發現金一萬元，全民共享更高興。陳文昌聲明是「反諷」，他不主張普發現金。代理縣長林茂盛指出，宜蘭還有負債，沒辦法普發現金，社福不是不好，但要有輕重緩急通盤考量。

林茂盛︰還有負債 須輕重緩急

縣議會昨進行縣長總質詢，民進黨議員陳文昌、呂惠卿聯合質詢，陳文昌說，財劃法修正後，宜縣可以使用財源只有三十億元，他提出三個選項，請問縣長如何使用比較好？一、普發現金每人一萬元。二、全數投入社福支出。三、多數用於急迫建設。

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林茂盛表示，有的縣市有普發現金，但他們沒有負債，宜蘭還有長、短債與自償債務一九九億元，在有債務情況下，無法做普發現金。林茂盛也提到，財劃法修正後，宜蘭好不容易可以增加財源，過去，宜蘭因財源不足，很多建設、措施無法普及，甚至是不足，現在應把之前不夠或不足的在最短時間補足，讓宜蘭各面向越來越好，社福不是不好，但要通盤考量衡量輕重緩急，對於參選人政見不予置評。

另，新北「淡江大橋」通車被視為世界級工程，其中有超過六成以上重要鋼構工程，是來自宜蘭「建山機械」團隊一手催生；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳特地拜訪董事長張慶成，讚許他是台灣、宜蘭之光！

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