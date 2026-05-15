醫美偷拍風暴擴大 竹市啟動醫療隱私安全聯合稽查

近期多個縣市爆發醫美診所疑涉違法攝錄偷拍，新竹市也啟動「醫療隱私安全聯合稽查專案」，並配合檢察官進行稽查蒐證，針對轄內光澤、聖宜等兩家業者，十一日展開查訪，同時針對轄內廿五家業者展開行政查處。市府消保官查訪過程中，也了解業者退費規定、相關消費者保障事宜，若消費者對退費有爭議，可透過全國消費者保護網申訴。

4診所遭查 聖宜負責人百萬交保

新竹地檢署昨表示，新竹有四間診所疑涉妨害秘密案件，檢警前往竹市聖宜醫美診所搜索，負責人李宜展訊後因嫌疑重大，諭知一百萬元交保，並限制出境、出海。

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檢警六日前往竹北市愛爾麗診所稽查，查扣相關證物，八日及十二日再分別前往京都堂中醫診所、光澤診所搜索，詢問相關證人兩名，並查扣相關證物。

竹市衛生局表示，目前竹市列管美容醫學診所須依《醫療法》相關規定辦理，市府每年定期執行醫療機構督導考核，內容涵蓋醫療品質、病人隱私保護、診療空間管理及醫療資訊安全等項目。因應近日社會關注事件，衛生局配合檢察官偵辦外也啟動專案行政稽查，針對診療室、更衣室、除毛區、恢復室等涉及高度隱私空間加強查核。

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