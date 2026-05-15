桃園大廟周邊人行道改善反覆開挖 議員批浪費公帑

桃園區中山路人行道改善，路寬將縮減20公分，引發民眾憂慮。（記者謝武雄攝）

黃瓊慧批局處橫向聯繫不良 新鋪面完工一年又打除 養工處︰工程沒重疊

桃園市政府都市發展局好不容易完成桃園大廟（景福宮）周邊人行道改善工程，近期工務局又在中山路辦理人行道改善工程，民進黨市議員黃瓊慧昨於議會市政總質詢時，直指市府局處間橫向聯繫溝通不良，嶄新鋪面才完成一年多，又因其他局處的工程慘遭拆除重做，形同將納稅錢丟進水裡，更讓附近店家與市民飽受長期施工的交通不便之苦。

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商圈協會︰商家損失 尚可容忍

博愛商圈協會理事長蘇美樺表示，景福宮周邊人行道改善去年元月完工，中山路人行道是最近才施工，應該是風馬牛不相及，施工過程一定會造成交通不便，至於施工造成商家業務損失，還在可以忍受範圍。

車道減20公分 里長憂機車風險增

在地的桃園區中和里長許水來說，中山路施工的確造成塞車情形，但未來人行道將加寬十公分，兩側合計廿公分，中山路本來就不寬闊，縮減廿公分，會使得車輛更難通行，尤其公車幾乎占去半個車道，增加機車通行危險。

市府養護工程處副處長高必嫻表示，桃園舊城再生計畫工程以人行道改善為主，但考量要保留人文景觀，因此由都發局負責，至於周邊的中正路、中山路人行步道改善則由養工處負責，兩者工程範圍沒有重疊。

養工處︰車道縮違停減 有利交通

高必嫻說，中山路人行道改善部分，分成中正路口到東溪綠園自行車道口、民族路口到中正路口兩部分，預計今年十月完工，中山路人行步道完工後，另檢討中山路塞車的主因是路肩太寬、違停太多，車道縮減廿公分可讓違停減少，反而會讓交通更順暢。

黃瓊慧說，景福宮周邊如中山路與民權路口的人行道，去年中才改善完工，最近養工處又在大廟周邊中山路進行人行道改善工程，配合捷運綠線地下潛盾工程，又將完好的人行道打除重做，若事先能有完善的跨局處整合，就不會出現反覆開挖、浪費公帑的現象。

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