國軍桃園總醫院急重症大樓啟用 總統勉責任更大

國軍桃園總醫院急重症醫療大樓落成，總統賴清德（右二）參觀達文西機器人手臂等先進智慧手術系統的操作。（記者李容萍攝）

升級準醫學中心 賴清德期許成為國家整體戰力 持續精進醫療品質

總統賴清德昨天主持國軍桃園總醫院新建急重症醫療大樓落成啟用典禮，他致詞強調，軍醫平時是國軍健康的基石，必要時則是國軍保存戰力的重要關鍵，期許國軍桃園總醫院隨新大樓啟用，從區域醫院升級「準醫學中心」後，「能力更強，當然責任也更大」，要持續精進醫療服務品質，造福更多民眾，共同往「健康台灣」目標前進。

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賴清德昨由國安會秘書長吳釗燮、國防部軍備副部長鍾樹明、軍醫局代理局長陳元皓等人陪同主持典禮並巡視醫療環境與設施，他感謝國防部、軍醫局讓工程如期如質完工，也對院方提出三大期許，首先是在地緣衝突中扮演的角色，軍醫院除了加強「戰傷救護」，軍品供需的抽血站、輸血站相關工程務必如期如質完工，他希望各大醫院含軍醫院，面對重大事故時都有應變計畫，持續維護醫療服務量能。

鼓勵人員精進技能 邁向健康台灣

賴清德也期許國軍桃園總醫院持續精進醫療資源及醫療服務的專業技能，所引進達文西機器人手臂等，是準醫學中心的基本配備，他希望國防部、軍醫局大力支持國軍醫院提升設備、儀器，鼓勵人員受訓精進服務專業技能，不要畫地自限，「我們應該要做，做得很好，做得比別人更好」。

賴清德並期許院方朝「健康台灣」目標邁進，他是台灣第一位有醫師背景的總統，上任後推動「健康台灣」政策，希望民眾「活得多久，健康就有多久」，政府近年推動三高（高血壓、高血糖、高血脂）防治「八八八計畫」，目標二〇三〇年前至少八成民眾接受醫師治療、八成病患慢性病獲得控制、八成病患在門診追蹤不脫隊。

全院總床數達915床 增醫療量能

國軍桃園總醫院長楊仲棋說，新建急重症醫療大樓配置急性一般病床一四二床、特殊病床八十一床，全院總床位數增達九一五床，大幅提升區域急重症與癌症治療的醫療量能，同時設置電腦斷層室，建置具高度彈性的模組化手術室，導入達文西手臂等先進智慧手術系統，未來肩負起第三作戰區責任醫院任務，提供在地鄉親更多醫療服務。

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