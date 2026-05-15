苗栗辦《那張照片裡的我們》特映 5/23免費索票

苗栗縣政府為扶植客家電影及透過電影讓民眾接觸客語，卅、卅一日在頭份市尚順威秀影城舉辦「那張照片裡的我們」特映活動，廿三日開放民眾免費索票；縣長鍾東錦期望年輕人透過影片重新連結客家文化，在影像中找到對客家及地方的認同，共同感受那段屬於客庄的時代記憶與青春故事。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，「那張照片裡的我們」由《茶金》金獎團隊瀚草文創與客家公共傳播基金會出品，是一部集華語、客語、韓語及英語，由演員李沐、宋柏緯及韓國男星振永主演，以一九七七年中壢事件為背景，融合浪漫愛情與台灣民主化歷史，描繪動盪時代下的成長故事。

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苗縣府昨日舉辦苗栗特映活動記者會，邀請導演湯昇榮及鄭乃方分享拍攝過程。湯昇榮說，這部電影以成長、友情與愛情出發，客語使用超過八成，透過劇中三位年輕人在威權時代下努力發光的模樣，看見屬於時代的信念與勇氣。

林彥甫說明，苗栗專場放映活動卅日（下午、晚上場）及卅一日（下午場）在頭份尚順威秀影城舉辦三場次，廿三日下午二點半至四點半在文觀局及苗北藝文中心同步開放索取電影兌換券，十二歲以上民眾限領二張，通過客語認證者可加碼領取。

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