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    首頁 > 生活

    苗栗大矽谷土資場惹議 環評要求補件再審

    2026/05/15 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    苗栗縣「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發計畫，引發銅鑼鄉民反彈，苗栗縣政府日前辦理環評初審，環評委員要求開發單位補充生態保育、水土保持及地下水監測等相關資料，須於八月十一日前提出修正內容後再審。

    該開發案位於銅鑼鄉大興善寺旁，基地面積約廿八．五公頃，規劃設置加工型及填埋型土石方資源堆置場，預計使用廿年，總填埋量約三百萬立方公尺，並規劃於填埋完成後進行造林。

    苗縣府十一日辦理環評初審時，廿多名居民前往基地及環保局門口拉白布條抗議。位處基地下方的「番寮坑」居民吳基鎮表示，當地約有卅五戶、一百多位居民，因無自來水皆仰賴地下水，擔心水質遭污染，也憂心山坡地開發造成土石流，影響居民安全。

    鄉民代表徐裕逢指出，當地多次監測到石虎、食蟹獴及麝香貓等保育類動物，擔憂開發將破壞自然生態；此外，重車進出也可能衝擊地方交通與道路品質。他認為，銅鑼鄉已有三家合法土資場，無須再增設。

    苗縣府環保局表示，環評審查均依法辦理，秉持公開、透明及專業原則進行，並要求開發單位重視民眾提出的疑慮，規劃具體有效的環境保護措施，以降低對環境及居民生活的影響。

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