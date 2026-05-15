照片登鹿港公所日曆 作家傻眼

鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」筆名，發表靈異與奇幻小說，看到自己的專訪照片放在日曆卻沒有說明，整個傻眼。（擷取自殺豬的牛二臉書）

鹿港青年作家洪瑞鴻以「殺豬的牛二」筆名，發表靈異與奇幻小說，他發現自己的照片登上鹿港鎮公所的日曆，底下卻只寫「鹿港人雙月刊洪瑞鴻專訪」，讓他整個人傻眼。他表示，至少也把專訪標題放上去，連阿嬤都來問「為何你的照片在日曆？」對此，鹿港鎮公所表示，將會討論進行修正。

沒標題沒筆名 公所︰將討論修正

洪瑞鴻表示，他接受鎮公所專訪，主因是他接連出版《茶桌異聞》、《借鬼》等奇幻小說，以及前年底開啟鹿港都市傳說走讀，也是鹿港首見以神鬼靈異為主的導覽路線，地點可能包含過去的兇案現場、鬧鬼的房屋、詭異怪事的發生地點，以及過去傳奇故事的痕跡。

請繼續往下閱讀...

他指出，他從未想過專訪的照片被鎮公所印在日曆上，他覺得要印照片的話，至少也把專訪標題印上去，再放上他的筆名。鹿港鎮公所指出，鎮公所多年來印製的日曆，每天的照片主要是以鹿港活動，頒獎表揚，也會把雙月刊專訪人物放上去，未來會加上簡短得獎事蹟或是專訪內容，讓民眾可以從日曆認識鹿港的人事物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法