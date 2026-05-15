禮金「留人」 集集單月增額比草屯多

南投集集鎮公所推入籍禮金，今年三月底，終於重返「萬人鎮」。（記者劉濱銓攝）

移籍獎5千vs.幼童生日禮2萬 4月分別增加143人、105人

南投縣草屯鎮今年推出一至五歲兒童生日禮金每年二萬元，人口大爆發已破九萬八千人，成為「全國最大鎮」，四月增加一〇五人，惟單月增幅竟不敵集集小鎮的一四三人，集集鎮長吳大村說，集集推出的五千元移居禮金到五月底，應是專案進入倒數才會人口「暴衝」。

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集集成功重返萬人鎮 倒數暴衝

南投縣十三鄉鎮市四月底總人口為四十六萬七四二四人，南投市九萬五九五九人、​草屯鎮九萬八〇七七人、​埔里鎮七萬五六七二人、竹山鎮四萬九七三五人，四大市鎮僅草屯增加一〇五人，其餘都較上個月下滑。

至於其他鄉鎮，則是集集鎮單月​增加一四三人稱霸全縣，​中寮鄉增加一人，剩下的鄉鎮不是衰退就是持平，但總計全縣仍較三月底多了廿二人。

草屯全國最大鎮 拚10萬人口升格

其中草屯鎮公所為力拚十萬人口升格為市，全鎮四月底已破九萬八千人，超越新竹縣竹東鎮九萬七七九六人，續當「全國最大鎮」，尤其二萬元兒童生日禮金今年上路，更成為人口成長一大助力，惟四月人口增加一〇五人，卻不如南投縣最小的集集鎮成長一四三人。

集集鎮二〇二三年跌破一萬人，公所為搶救人口數，去年九月推出「Long Stay」移居禮金，只要今年五月底以前遷入戶籍，或初設籍在集集，並於八月卅一日仍在籍，就可獲五千元，到今年三月底，終於重返「萬人鎮」來到一萬廿八人，四月更暴增一四三人，現人口已達一萬一七一人，足見設籍獎勵金成效。

集集鎮長吳大村說，集集以觀光聞名，人口太少不僅不熱鬧，也缺乏足夠聲量向上級爭取建設，盼透過移籍獎勵吸引民眾居住，應是移居專案進入倒數，人口才會明顯成長，除提醒民眾把握移籍時效，公所也會加強觀光與地方建設，讓民眾願意長住，促進集集繁榮。

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