中捷龍井機廠垃圾待清 捷工局︰不影響進度

中捷龍井機廠用地驚現大量陳年廢棄物。（台中市議會民進黨團總召周永鴻提供）

台中捷運藍線龍井機廠預定地，被發現堆滿混雜垃圾及黑色廢土大量廢棄物，廢土堆得比路面還高，當地龍井區新庄里等居民多不知道，直到翻土挖掘才發現，環保局查出，研判早在縣市合併前就遭棄置，多名議員憂影響藍線進度；台中市長盧秀燕指出，環保局釐清廢土及垃圾來源，政府單位的公家自行處理，若是民間偷倒就開罰，捷工局表示，估垃圾去化估需一年，但藍線機廠工程進度不受影響。

龍井機廠用地遭濫倒大量廢棄物，現場甚至出現在垃圾堆旁種樹荒謬景象，當地民眾指出，用地有數十名地主，去年就挖到垃圾了。

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台中市環保局環境稽查大隊強調，中捷藍線龍井機廠用地範圍廢棄物，因尚無事證可查得行為人，依據廢棄物清理法規定，應以狀態責任要求土地所有人、管理人或使用人進行清理，目前土地尚未完成撥用前，應由國有財產署台中分署負責清除。

國產署中區分署表示，台中龍井機廠有市有地、國有地跟私有地，跟中市府開會後，同意撥用土地給市府，市府也表示今年就會申請土地撥用，依規定撥用單位要在撥用之前要事前調查，若有任何的廢棄物等，要自行處理。

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