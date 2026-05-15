台中北屯社宅工地火警空污 重罰500萬

中市北屯區敦平街社宅工地火警，造成嚴重空污。（記者蔡淑媛攝）

台中市北屯區敦平街、國家住都中心新建「新平好室」社宅工地，十三日上午發生火警，地下二樓塑膠模板起火，持續悶燒十四小時到深夜才熄滅，造成嚴重空污，台中市長盧秀燕昨表示，依空污法重罰最高五〇〇萬元。

地下室悶燒14小時 冒濃煙、塑膠異味

市府初步調查，疑似施工人員進行地下室鋼構支撐拆除作業時，使用氧氣乙炔設備熔切，火星掉落塑膠模板引發火警，起火燃燒物為地下二樓天花板塑膠模板，火勢高溫造成地下二樓支撐柱嚴重變形甚至傾倒，連通往地下二樓的車道也發生坍塌。

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消防人員雖已控制火勢，但地下室持續悶燒，無法深入核心區域部署水線搶救，評估現場有結構安全疑慮，為避免二次災害，消防單位不敢貿然入內，只能在外圍持續監控火勢，火場也因地下結構密閉，只能由孔洞灌水與排煙處置，尤其歷經長時間悶燒，燃燒面積約二千平方公尺，加上起火點溫度仍破千度，持續排煙及注水降溫警戒。

火警發生後大量濃煙及異味造成周邊空氣品質惡化，雖火勢撲滅，現場仍有濃煙及塑膠燃燒異味情形，市府副秘書長張大春昨也赴現場勘查，監測截至昨日上午八時雖已降至四十ug/m3以下，但仍尚未恢復正常空品數值，市府在前日已勒令工地停工，依建築法開罰三萬六〇〇〇元，對於火警嚴重影響空氣品質，將進一步依空污法開罰最高五〇〇萬元。

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