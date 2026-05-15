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    首頁 > 生活

    醫美診所爆爭議 要女員工半裸互拍

    2026/05/15 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    員工提告卻不起訴 台中勞工局介入調查 診所︰沒違法或不當情事

    台中市議員林祈烽昨爆有醫美診所以教育訓練為由，要求新進女員工半裸相互拍照，練習拍攝隆胸手術照片，員工提告卻不起訴，疑非單一個案，促市府透過行政手段保護診所基層員工；勞工局指出，已發函予該醫美診所，限期廿九日前將調查及處理結果函送勞工局；台中市長盧秀燕承諾，會請相關局處研議拍攝規範；遭控診所則聲明，未有違法或不當情事，相關案件業經檢調機關完整調查，並已作成不起訴處分，盼外界尊重司法，勿過度解讀專業醫療訓練。

    盧秀燕要求研議拍攝規範

    台中地檢署指出，該妨害性隱私及不實性影像罪案件，經查包括證人及診所通訊軟體「LINE」群組對話，診所有告知員工為教育訓練進行拍攝，請相關人員兩兩一組相互拍攝胸部影像練習，當事人均未表示拒絕，尚難認定有以恐嚇之方式拍攝等犯行，去年七月已做成不起訴處分。

    教育訓練為由 練習拍隆胸手術照

    林祈烽昨日在議會市政總質詢中揭露，有醫美診所女職員陳情去年教育訓練時，竟被要求兩人一組，半裸互拍胸部各角度照片「模擬隆胸術前拍攝訓練」，拍完照片還被要求上傳至診所大廳電腦供主管檢視確認，讓受害者感到極度不適與害怕。

    陳情人事後找同事陪同報警後，竟遭診所辭退，已知有十二名員工陸續聯繫陳情，要求市府協助。

    檢方︰當事人未拒絕難認定有恐嚇

    盧秀燕表示，該案最後不起訴處分，身為女性她能理解，也認為市府可以積極一點，衛生福利部正在擬定醫美院所相關指引，也要求衛生局及勞工局研議拍攝規範。

    拍完還上傳主管檢視 感到不適害怕

    勞工局長林淑媛指出，昨已聯繫當事人說明申訴程序及提供心理諮商等協助，另已發函該醫美診所，限期業者將調查回覆，並列管追蹤。

    勞工局強調，任何要求員工拍攝涉及身體隱私、令人感到不適的影像行為，若涉及職場性騷擾或違反就業隱私規定，市府將依法嚴辦。

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