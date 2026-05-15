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    首頁 > 生活

    嘉市道將圳、寵物公園 挨批維管不力

    2026/05/15 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市西區寵物公園後方水溝有優養化情形。（市議員顏翎熹服務處提供）

    嘉義市西區寵物公園後方水溝有優養化情形。（市議員顏翎熹服務處提供）

    嘉義市道將圳有三百多年歷史，市府投入超過一．五億元經費分期整治周邊公園、景觀，但民眾陳情，道將圳有溝渠惡臭、垃圾堆積、淤泥未清恐影響排水等問題；市議員顏翎熹昨在市議會質詢抨擊，市府投入大筆經費進行硬體建設，卻無維護管理配套，讓建設效益大打折扣。

    水道惡臭 農水署︰通知廠商清理

    市府建設處、工務處昨表示，道將圳為農田灌溉水道，由農田水利署嘉南管理處清潔維護渠道，市府將派員稽查環境衛生是否符合法規，定期邀集相關單位辦理會勘，研議改善方式。

    農水署嘉南管理處表示，由開口契約廠商定期巡查清潔，最近乾旱少雨，污水排放後溝渠水流慢，易飄出惡臭，昨通知廠商清理。

    議員建議 每季大規模清淤

    顏翎熹質詢說，市府道將圳水綠廊道建設包括光廊跨橋、親水設施、步道綠化、景觀燈光等，但缺乏配套，建議市府與農水署成立定期聯席會議，每季大規模清淤，納入跨部會維管契約。

    顏翎熹也質詢，嘉義市東、西區兩座寵物公園有草皮禿化、遮陽不足、夜間缺乏照明、周邊水域優養化、維護資訊不透明等缺失，提案建議市府訂定標準化巡檢考核制度，建立維護資訊公開平台。

    建設處︰加強公園清潔、設施改善

    市府建設處回應，會加強環境維護與管理作業，從清潔維護、消毒作業、草皮養護、設施改善、飼主宣導及通報機制等面向全面精進。

    另外，市府建設處升級公園設施管理模式，建置智慧系統後台，進行內部人員訓練測試，預計今年十月市民可加入測試，未來每棵樹木、每一座遊具將有「智慧身分證」，透過大數據分析在設施耗損前維護，提升管理效率。

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