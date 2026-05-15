虎尾空品園區動工 3.8公頃種樹節水

雲林縣府昨舉辦「空品淨化園區」動工典禮，預計工程將花三百天。（記者李文德攝）

因應雲林縣環保局新辦公廳舍工程，縣府斥資一． 六億元在虎尾高鐵行政專區設置三．八公頃的「空品淨化園區」景觀工程，昨日動工。環保局表示，園區將導入生活污水再利用系統，屆時新辦公廳舍污水經回收處理後灌溉至園區內，預計每日可省五十噸水量。

環保局長張喬維表示，縣府斥資逾六億元在虎尾高鐵行政專區興建環保局新辦公廳舍大樓，預計明年第一季完工，年中約一五〇名環保局人員將搬遷，新辦公廳工程規劃周邊空品淨化區景觀工程，打造四四〇〇立方公尺滯洪池、共融遊戲區、功能草坪、寵物運動區、生態步道、多功能展演空間等，尤其步道廣泛使用再生粒料、廢玻璃製成的環保地磚，展現循環經濟概念。

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張喬維指出，園區最大亮點是導入生活污水循環再利用系統，屆時新辦公廳的生活污水將全數回收，經過處理後灌溉至園區內，粗估每日可節省五十公噸水量，落實「零排放」目標，另園區將種植三三三株喬木，包含原生樹種、空品淨化樹種，預估十年後可增加五十八公噸碳匯量。動工典禮由縣長張麗善、議長黃凱、縣議員李明哲、黃美瑤、陳乙辰、王鈺齊等人出席。張麗善表示，空品淨化園區工程今年十一月草坪、滯洪池等將開放，明年八月開放共融遊戲區、雲水探索場域等，期望此地成為兼具環境教育及永續發展的空間。

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