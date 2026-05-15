紫斑蝶北返 台南山區中繼站15處

白河關子嶺是觀賞紫斑蝶的熱區。（記者楊金城攝）

台灣紫斑蝶北返遷徙路徑，台南白河關子嶺不僅是北返中繼站（點），也是繁殖點之一，目前的生態調查中，紫斑蝶數量比去年多，在關子嶺和周邊東山、六甲有十二處中繼站，越冬型蝶谷則在南化、楠西和東山計有三處。

台灣各地的紫斑蝶在冬天時遷移至南部度冬，春天回暖再北返，台灣紫斑蝶生態保育協會南部講師李榮宗與學生，從年初至今持續到台南各地的「蝶道」進行棲地調查、標放和監控，他說，紫斑蝶越冬型蝶谷在台南有南化、楠西和東山計三處，南化和楠西的越冬棲地因土地開發、野溪水土保持工程等干擾，以東山越冬蝶谷的數量超過二萬隻最多，在荔枝、龍眼花開的三月起再分批陸續北返。

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在李榮宗、李維漢父子等人生態調查下，紫斑蝶北返遷徙路徑在台南淺山地區計有六甲、官田、東山、白河等十二處中繼型蝶谷，特徵是周邊蜜源植物多，其中在關子嶺周邊就有七處，最知名就是紅葉公園。李榮宗說，每處中繼站約有一、二千隻以上，去年丹娜絲颱風過後，紫斑蝶數量未減少，目前反比去年多。

白河關子嶺每年七月起是觀賞紫斑蝶最佳時間，西拉雅國家風景區管理處舉辦「蝴蝶遊樂園」，七月十八日至八月十六日每週六、日將在關子嶺嶺頂公園開跑，有紫斑蝶生態解說、標放體驗等活動，是認識蝴蝶生態最佳教室。

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