國際農產採購日 5國13買主齊聚台南

採購日會場上，鮮果、加工品到特色食品一應俱全，展現台南農業的多元實力。（台南市政府提供）

台灣37廠商參展 在地占12家 農業局︰盼創破億商機

台南不只是把農產品「送出去」，更積極把國際買主「請進來」，「台南熱帶水果及農產品國際採購日」昨日於台南遠東香格里拉飯店舉行，吸引來自加拿大、日本、新加坡、馬來西亞及澳大利亞等五國共十三位重量級買主來台採購，現場展示各式農產與加工品，氣氛熱絡，外銷商機蓄勢待發。

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通路商來自加、澳、日、星、馬

採購日由農業部、南市府、經濟部國際貿易署及中華民國對外貿易發展協會共同舉辦，除國際買主外，國內業者也踴躍參與共三十七家廠商參展，其中台南在地業者占十二家，包括瓜瓜園、綠園牧場、陽光菓菓、聯興青果生產合作社及所長茶葉蛋等，展現台南農業深厚的產業實力與多元加工能量。

直接交流互動 媒合氣氛熱絡

農業局表示，現場媒合氣氛熱絡，業者與國際買主互動積極，對後續訂單充滿期待，希望能創造商機破億元，為台南農產外銷再添新動能。

台南市長黃偉哲表示，農產外交不應僅止於參與國際展覽，更要主動邀請國際買主走進台南，與在地業者及通路商直接交流，才能建立長遠且穩固的合作關係，貿易的核心在於「有來有往」，台南在推廣優質農產的同時，也樂於以開放態度迎接國外優質商品進台灣市場，透過雙向互動創造互利共贏。

帶領買家參訪產地、加工廠

為深化國際買主對台灣熱帶水果的認識，今年延續安排產地參訪行程，帶領買主實地走訪冠南生物科技、聯興青果合作社及所長茶葉蛋等業者，從冷凍水果、果乾製程到特色食品製作，全面了解產地環境與品質控管。此外，也安排至黃金蕎麥探索館品嚐在地特色料理，讓買主從產地到餐桌，完整體驗台南農業的豐富樣貌。

中華民國對外貿易發展協會表示，透過採洽會與產地參訪雙軌並行，不僅能強化台灣農產與國際市場的連結，也有助提升品牌能見度，未來將持續與南市政府合作，拓展更多元的行銷與合作模式，協助在地農民與業者開拓海外市場。

台南熱帶水果及農產品國際採購日，昨在台南遠東香格里拉飯店登場，國際買主與參展業者面對面洽商。（台南市政府提供）

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