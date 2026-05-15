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    首頁 > 生活

    國道一號增設五堵北出匝道 評估報告送交部審議

    2026/05/15 05:30 記者盧賢秀／基隆報導
    國一基隆五堵交流道尖峰時間經常壅塞。（記者盧賢秀攝）

    國一基隆五堵交流道尖峰時間經常壅塞。（記者盧賢秀攝）

    國道一號高速公路五堵交流道下班尖峰時常壅塞，回堵到主線。基隆市政府爭取五堵交流道增設北上出口匝道，市府已完成可行性評估報告，送交通部高速公路局審議，待行政院核定後工期僅需十六個月，有效解決五堵交流道塞車情形。

    五堵交流道是基隆百福社區、七堵區通往國一的主連絡道，下班時段車流在下交流道後，左轉千祥橋往六堵及百福社區經常塞車，市府二〇二三年爭取在五堵交流道增設北上出口匝道，預計尖峰時間可分散五堵交流道近四成車流。

    交通處長陳耀川表示，目前可行性報告已經完成，送高公局審議，規劃從五堵交流道北出匝道新增一條道路銜接到百福公園前的實踐路，長度三百八十公尺，總經費近十億元，行政院核定後十六個月可完工。

    基隆市議員鄭文婷要求市府提出在五堵北出匝道的配套方案，考量基捷相關站點，讓未來市區交通更順暢。

    另外，由於國道高速公路汐止段的拓寬案已獲行政院核定，預計工期七年多，可解決國道一號汐止段交通瓶頸。

    市議員張耿輝建議市府爭取國一汐止五股段高架道延伸到五堵交流道，為未來的北五堵科技園區解決交通問題。

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