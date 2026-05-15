北市凍卵補助限罹癌女性 議員籲開放

婦女因健康因素或生涯規劃會選擇凍卵，各縣市也推動相關補助，保障婦女生育權利。不過台北市議員許淑華指出，北市凍卵補助去年僅核准廿五件，原來台北市限制四十歲以下罹癌需治療而影響生育的市民才有凍卵補助，且要經腫瘤科、癌症專科醫師認定罹癌需治療，影響生育功能者才能申請，導致申請數量低落，浪費該政策美意。市議員陳賢蔚也指出，許多產檢補助限定台北市民，但設籍外縣市的「台北媳婦」卻不在保障範圍不合理。衛生局長黃建華說，因應少子化趨勢，會針對放寬相關資格進行討論研議。

限制過多 去年僅核准25件

許淑華指出，台北市面臨少子化，女性平均結婚年齡在卅五至四十歲左右，有越來越晚婚趨勢，竟沒有全面補助女性凍卵。她細數，桃園市、新竹市、澎湖縣及雲林縣都是一般性補助廿五至四十歲女性，要求衛生局一個月內找專家學者，針對凍卵補助參考其他縣市開放一般性補助，並研議擴大次數至可申請兩次。

請繼續往下閱讀...

陳賢蔚也指出，有一名設籍新北市的媽媽向他陳情，這位媽媽嫁給台北市民，且在台北市的學校服務，但發現台北市有許多生育補助並沒有納入「本國籍台北媳婦」。陳賢蔚細數，包括醫療性凍卵、孕婦唐氏症及子癇前症健檢，都只有補助台北媽媽，並沒有補助「台北媳婦」。

衛生局長黃建華說，針對擴大凍卵一般性補助，將討論研議，一個月內回覆；他強調，市府針對補助對象也會研議放寬可行性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法