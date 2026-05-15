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    首頁 > 生活

    北市青創貸款提高至300萬 利息全補貼

    2026/05/15 05:30 記者蔡愷恆／台北報導

    台北市青年局與新北市青年局、桃園市青年事務局、基隆市產業發展處，以及各大專院校育成中心舉辦「北區大專院校育成中心交流會議」，串接政府與校園育成能量。台北市青年局長周羿希也宣布，今年台北市在原有青年創業融資貸款基礎上，針對成立未滿一年的青創公司加碼推出「一百萬創業準備金」，青年創業貸款額度提高至三百萬元，並由市府全額補貼利息。

    青年局表示，活動透過「亮點與痛點」及「跨域行動方案」兩大交流環節，讓各校分享現有資源與實務瓶頸，並以跨桌討論方式，聚焦「轉機與優化」提出具體行動方向，促進跨域經驗交流與合作。縣市代表也與第一線大專院校育成夥伴展開意見交流，共同提出具體且實務的對策。 

    青年局提到，除了資金挹注，也持續擴充各項創業支持政策，包含「職涯培力及創業活動補助」、減輕硬體負擔的「共享空間租賃補助」、還有銜接職場實務的「創新職場實習補助」。

    另外，還有「一案到底專人陪跑機制」，這項陪伴計畫從創業初期的諮詢，一路到協助完成創業登記，皆有專人提供客製化服務，確保青年在「萬事起頭難」的創業初期，能在台北市找到最穩定的支持與依靠。

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