輝達進駐北士科 議員批用電、交通都不足

總部完工臨時變電所還沒啟用 周邊車流量大 居民擔憂步內科後塵

輝達總部最快六月開工、二〇二九年啟用，市長蔣萬安今將赴市議會專案報告，專案報告內容指出，短期先以既有的仙渡變電所供電，中、長期各別規劃文林臨時變電所、文林變電所，預計二〇三〇年施工，證實北士科電力在輝達進駐時，恐連臨時變電所都還沒啟用，電力需求嚴重不足。且報告指出，周邊承德路等主要道路車流量負荷較大，公共運輸運能有待擴充。議員林延鳳說，園區聯外道路單一、單一捷運線運能不足、公車班次不足，未來將迎來上萬就業人口，議員陳賢蔚也提到，在地居民擔心步入內湖科技園區的後塵。

請繼續往下閱讀...

文林變電所2030年施工 仙渡先供電

報告內容提到，輝達進駐北士科勢必帶動園區及周邊用電需求，台電預估北士科園區所需用電逾一五〇百萬伏安，短期由仙渡變電所支援四十八．六百萬伏安供電，中期評估設置文林臨時變電所供電六十百萬伏安，長期增設文林變電所供電二四〇百萬瓦，「始能滿足供應」。

但報告提及，中期支應電力的臨時變電所，施工期預計從二〇三〇年一月至二〇三一年八月。林延鳳表示，市府配套工程落後，總部完工時，恐連臨時變電所都還沒啟用，正式的文林變電所更需等至少十年才能供電。

公車闢新路線 新建洲美快匝道

聯外交通方面，承德路現況需同時負擔往返北投及市區車流，其車流量大，交通容受力低，園區周邊福國路、士商路等沿線也有車多情形，現有公車六路線少，尚不足因應未來需求，將依未來需求增闢新路線，另規劃設置公車專用道，加速規劃捷運路網，並新建洲美快大業路入口匝道、社子島聯外橋梁及評估洲美快南延國道可行方案。

陳賢蔚指出，承德路四段起至七段止，分別銜接市區及來自新北市的大量車流，倘若未來北士科廠商陸續進駐，可預期雙向都會湧入車流，目前拆除大度路分隔島、調撥車道調整等措施多為治標不治本，唯有等到捷運、公車專用道等大眾運輸工具完工啟用後，才能真正解決當地的交通壅塞現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法