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    首頁 > 生活

    《市場處統計》今年捉2隻老鼠 永春市場︰已抓181隻

    2026/05/15 05:30 記者蔡愷恆、孫唯容／台北報導
    攤商表示，針對水溝都會定期清潔，接下來市場還會清潔天花板。（記者孫唯容攝）

    攤商表示，針對水溝都會定期清潔，接下來市場還會清潔天花板。（記者孫唯容攝）

    議員批市府沒掌握全盤狀況 自治會︰捕老鼠領百元 獎勵已10幾年

    台北鼠患議題未止，市議員秦慧珠昨於市議會警政衛生部門質詢又揭露，市府僅針對三間市場統計老鼠捕捉數量，且根據市場處資料，今年永春市場僅抓到兩隻老鼠，但根據永春市場自治會統計，去年抓到五百五十隻老鼠，今年一月到四月是一百六十三隻，今年五月至今共抓到十八隻，痛批市府根本沒有掌握全盤狀況。

    市場︰滅鼠不只是政府的責任

    永春市場自治會長黃秀玉說，滅鼠不只是政府的責任，市場本身就應高度注重，永春市場「抓老鼠領百元」獎勵機制已十幾年，今年一月抓四十三隻、二月抓廿五隻、三月抓五十七隻、四月抓卅八隻，而五月截至十二日抓到十八隻。記者實地走訪，有攤商自裝監視器研究老鼠動向，也有攤商笑稱，「算是一種業績」，態度非常積極，豬肉攤商休攤出國，還將黏鼠板放置攤位上，全面防堵老鼠出沒。

    攤商積極 裝監視器看老鼠動向

    黃秀玉說，除了滅鼠獎勵，清明節前後老鼠春季繁殖季期間，永春市場都會自主清消，平時一星期大掃除一次，自治會三個月定期檢查一次水溝，各地市場、鄰里最近反映老鼠變多，不過，她認為永春市場的數據持平，沒有增加趨勢。

    市場清消、獎勵 議員指值得借鏡

    黃秀玉指出，也曾找專業公司滅鼠，不過成效遠不如攤商自己抓，還有少數攤商自裝監視器看老鼠的走向，養成「不能有任何一隻老鼠跑到自己攤子上」的風氣，還有攤商笑說，「看到老鼠就看到一百塊」。

    攤商林先生說，老鼠很聰明，智商宛如六、七歲的孩子，放置黏鼠板還曾被推開，繞道而行，因此透過監視器研究老鼠走向，才能找到方式應對。他發現，現在老鼠都會躲在天花板，或是沿著管線走，因此，接下來市場會清潔天花板。攤商陳小姐也說，大家都很努力在抓，因為也算是一種業績。

    秦慧珠認為，永春市場經驗值得借鏡，環保局應輔導市場處，訂出上游的清潔管控與下游的獎勵機制，由自治會主動參與，才能獲得精確統計。

    環保局長徐世勲表示，目前已分別與各個權管局處討論鼠類防治，針對議員提到的永春市場經驗，將確實研究相關方案。

    台北市永春市場「抓老鼠領百元」獎勵機制已十幾年，平時會自主清消，一星期大掃除一次。（記者孫唯容攝）

    台北市永春市場「抓老鼠領百元」獎勵機制已十幾年，平時會自主清消，一星期大掃除一次。（記者孫唯容攝）

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