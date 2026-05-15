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    首頁 > 生活

    澎湖西嶼振興禮金1萬 6月起發放

    2026/05/15 05:30 記者劉禹慶／澎湖報導

    今年澎湖五鄉颳起振興經濟禮金風，西嶼鄉是最後一個，原本鄉公所規劃每人發放五千元振興經濟禮金，經鄉代表許見情提案後，加倍為一萬元，昨經代表會無異議三讀通過，凡四月三十日設籍西嶼民眾，自六月一日至七月三十一日開放領取。

    澎湖有五鄉一市，由白沙鄉率先發放一萬元振興經濟禮金後，由於今年為五合一選舉年，造成各鄉市壓力及跟風潮，望安鄉跟進發放一萬五千元、七美鄉一萬元、湖西鄉五千元，西嶼鄉通過後，全縣五鄉都發放，只剩馬公市尚未動作。

    西嶼鄉人口數八千餘人，鄉庫結餘款達二億六千多萬元，因此鄉代表許見情提案，將鄉公所提案五千元「加碼」至一萬元，獲得代表會全體同意三讀通過，自六月一日起開始發放，至七月三十一日止，只要今年四月三十日前設籍西嶼鄉，都有領取資格。

    今年是選舉年，自白沙鄉開了振興經濟禮金第一槍後，讓各鄉市長壓力巨大，望安鄉、離島七美鄉隨之跟進發放，壓力又回到澎湖本島，湖西鄉旋發放，西嶼鄉也定案，僅剩人口最多的馬公市沒有動靜，所有壓力都在馬公市長黃健忠身上，發放一千、二千元民眾無感，比照五千、一萬元發放，金額高達三億、六億多，恐無法實施。

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