那瑪夏水蜜桃 前鎮鎮東里長助義賣17年

那瑪夏水蜜桃香甜多汁還會爆漿，吸引民眾聞香購買。（記者洪臣宏攝）

高雄市前鎮區鎮東里里長蔡川士協助災區重建，幫那瑪夏義賣水蜜桃邁入第十七年，里長辦公處昨天彷彿成了菜市場，山上桃農拂曉下山送來二千二百盒水蜜桃，創下歷年來最大量紀錄，許多消費者提早大排長龍搶購，仍供不應求；那瑪夏區長孔賢傑說，這場義賣已成為那瑪夏水蜜桃銷售熱點，佔了全年產量的三分之一，成績令人驚訝。

桃農送來2200盒佔產量1/3 全賣光

那瑪夏桃農前一天下午忙著採收水蜜桃，直到昨凌晨完成不同規格的禮盒包裝，區長孔賢傑天一亮就押車出發，把新鮮水蜜桃直送到蔡川士里辦公室，農民看到長長的排隊人龍，剛卸貨就有消費者載走整車水蜜桃，一掃疲憊綻放出笑容。

請繼續往下閱讀...

除了水蜜桃，現場還有那瑪夏出產的紅肉李、黃肉李、蜜李、龍鬚菜、高麗菜、高山愛玉等鮮採農產品，婆婆媽媽採買毫不手軟。

孔賢傑表示，那瑪夏水蜜桃產季從四月廿日至六月初，今年種植面積約六十公頃，產量有七、八千盒，鎮東里的義賣會從未間斷，且銷售成績有口碑，農民都非常盼望。他說，那瑪夏水蜜桃多汁會爆漿、香氣十足、果肉綿密，平均甜度達十四度，現在正是品嚐好時機。

蔡川士：他和消費者及農民都開心

蔡川士說，他只在鎮東里內拉布條行銷，就有人下大單預訂，還有提早一小時來等的，水蜜桃銷量每年以十％成長，消費者和農民們都很開心，也讓他「賺到了開心！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法