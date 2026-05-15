初估27億 台鐵高雄站將設地下連通道

鐵道局啟動高雄車站南北地下連通道招標前置作業，圖為車站南側的帝冠車站與中山、建國路口。（記者王榮祥攝）

全長315公尺 南北貫穿建國路和九如路 到火車站不用過馬路

台鐵高雄車站持續進化，高市副市長林欽榮昨證實，鐵道局正辦理車站南、北地下連通道工程設計案招標，以後步行到高雄車站不一定要穿越馬路。

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高市副議長曾俊傑昨質詢時關切高鐵延伸屏東，在高雄車站周邊明挖段工區可能造成衝擊，要求市府反映住戶疑慮，尤其是拆遷範圍、補償方案等，要儘快讓居民了解。

鐵道局辦理工程設計案招標

林欽榮答詢指出，市府已充分反映地方意見，鐵道局也積極配合；他進一步提及行政院已於今年三月十六日、核定市府與鐵道局所共同提報「高雄市區鐵路地下化第四次修正報告」內容，包含興建高雄車站南、北地下連通道，正由鐵道局辦理「高雄市博愛路與九如路口暨中山路與建國路口、地下連通道新建工程委託設計及監造技術服務」招標作業。

方便人潮進出 周邊商圈利多

臉書社群「高雄好過日」昨也引述鐵道局四月底立委考察資料，車站南北地下連通道初步經費估廿七億元，從設計上來看，下沉大廳往南經捷運高雄車站一號出口位置，往南可貫穿建國路；往北經高捷高雄車站四號出口，可貫穿九如路；完成後的高雄車站南到北，能透過車站本身約三一五公尺的地下動線連結，便於人潮進出南北，對周邊商圈很重要，預估真正完工可能要三到四年後。

世運主場館辦演唱會將收費

此外，高雄市近年積極發展演唱會經濟，祭出免場租誘因，吸引國內外大牌歌手、團體到五．五萬人的世運主場館開唱，不過，高雄市運發局上週公布最新使用管理規則，新增藝文活動收費標準，初估演唱會每場可為市府進帳七百五十萬元起跳，宣告免場租已走入歷史。運發局強調，為保持高雄演唱會經濟的競爭力，收費標準會滾動式檢討。

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