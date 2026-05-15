鼓勵在地品牌 屏東9團隊縣府授證

屏東縣政府昨日舉行二〇二六年品牌演藝團隊授證儀式，入選團隊七月起陸續至各鄉鎮演出。（記者羅欣貞攝）

涵蓋傳統戲曲、兒童劇、音樂、擊樂及跨界表演等 7月起至各鄉鎮演出

屏東縣政府扶植品牌演藝團隊，讓在地藝文團體得以穩定創作、拓展演出機會，今年共有九團入選，除多支深耕多年的表演團隊持續獲肯定，也有首次入選的新秀團隊展現亮眼創作能量，昨天由屏東縣長周春米頒授證書，各團隊七月起將陸續至各鄉鎮演出。

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扶植在地藝文團體 助穩定創作

今年入選品牌演藝團隊涵蓋傳統戲曲、兒童劇、音樂、擊樂及跨界表演等，包括「菁英演藝團隊」明興閣掌中劇團、貓頭鷹兒童劇團等兩團，以及「傑出演藝團隊」嵐天樂集、搖搖樂非洲鼓團、藝夥人表演製作團、上西園掌中劇團、全樂閣木偶劇團、繡花園戲劇團及星星戲樂等七團，各團隊展現鮮明特色與創作風格，呈現傳統底蘊與當代表現兼具的藝術能量。

「藝文已成為每座城市的名片」，周春米指出，二〇二四年曾率領恆春半島團隊前往美國紐文中心演出，去年明興閣掌中劇團將傳統戲劇帶到日本京都；副總統蕭美琴近日參訪屏東縣立美術館時，也對屏東透過藝術與文化能量持續蛻變感到十分驚豔。

入選菁英演藝團隊的「明興閣掌中劇團」，為屏縣登錄的無形文化資產保存團體，從劇本創作、操偶口白、北管演奏到戲偶雕刻與服飾製作均自行完成，完整展現傳統掌中戲工藝與演出實力，團長蘇俊榮表示，十分高興能入選，今年將持續推出年度大戲。

在演藝廳或藍皮火車等形式表演

第三度獲傑出藝團的「嵐天樂集」是將音樂表演結合舞蹈、戲劇和新媒體藝術的跨界專業團隊，團長甘聖竹表示，今年會將往年在實驗劇場的作品移至音樂廳演出，除音樂、影像，再加入科技藝術。

縣府文化處表示，品牌演藝團隊自七月起將陸續於屏東演藝廳、屏東藝術館及恆春文化中心等地演出，並透過藝術宅急便、藍皮火車等不同形式，讓表演藝術在各鄉鎮遍地開花。

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